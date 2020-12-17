Полиция проверила соблюдение ограничений в развлекательных заведениях Томска в выходные

За невыполнение правил поведения в период пандемии предусмотрена административная ответственность. Фото: из открытых источников

В дежурную часть УМВД России по Томской области поступили сообщения граждан о работе в областном центре развлекательных заведений в ночное время. Сотрудники полиции провели рейд в минувшие выходные; в итоге возбуждено производство по пяти делам об административном правонарушении, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее губернатор Томской области Сергей Жвачкин распорядился о времени работы развлекательных заведений: они должны быть закрыты после полуночи.

– По каждому факту полицейскими проведены проверки, задокументировано осуществление деятельности заведения в ночное время. Опрошены свидетели, очевидцы и обслуживающий персонал. Возбуждено производство по пяти делам об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.6.1 КоАП Российской Федерации (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), – говорится в сообщении.

Отмечается также, что профилактические рейды в период пандемии проводятся регулярно. Они направлены на предупреждение распространения коронавирусной инфекции и информирование граждан о правилах безопасности. Особое внимание уделяется местам с массовым пребыванием людей.

Напомним, на территории Томской области действует режим повышенной готовности.