Против COVID-19: за сутки в Томске обработали более 400 многоквартирных домов

В Томской области действует режим «повышенной готовности»: жители должны соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. Фото: из открытых источников

Вчера, 16 декабря, УК и ТСЖ провели дезинфекцию в 452 томских домах для предотвращения распространения коронавирусной инфекции; были обработаны внешние поверхности в тамбурах, холлах, коридорах, лифтах, на лестничных площадках, сообщает пресс-служба мэрии Томска.

Отмечается, что обработку прошли места общего пользования в 120 домах Ленинского района, 139 – Октябрьского, 69 – Кировского и 124 – Советского.

– В частности, в Ленинском районе дезинфекция мест общего пользования проведена в домах по адресам: Ф.Мюнниха, 9,36, ул. 79 Гв. Дивизии, 3,5, 11, Железнодорожная,32, Говорова,16,76, Вокзальная,25,27, Смирнова,38, пр.Мира, 19 и других, – говорится в сообщении.

Кроме того, за сутки на 109 объектах потребительского рынка была проведена проверка соблюдения санитарно-гигиенических норм. Было выявлено 8 нарушений, составлен 1 протокол и выдано 7 предписаний. Всего в Ленинской районе проверены 28 торговых объектов, в Октябрьском – 25, в Кировском – 26, а в Советском – 30.

Напомним, в Томской области с 9 октября введен режим «повышенной готовности». Работники организаций вправе требовать от граждан использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук.

Также добавим, что в Томске работает интернет-ресурс ковидтомск.рф, где горожане могут связаться с врачом онлайн при признаках ОРВИ. Пациенты с признаками респираторных заболеваний или диагнозом COVID-19 могут заполнить специальную анкету.