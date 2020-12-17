В Томске архитекторы предлагают создать вдоль реки Ушайки природную парковую зону

Эксперты видят на этой территории возможность для пеших прогулок и занятий спортом в любое время года. Фото: из открытых источников

Архитекторы ТГАСУ предлагают превратить территорию реки Ушайки восточнее Михайловской рощи в Томске в природную парковую зону, сообщает пресс-служба вуза.

К исследованию территории областного центра со сложным рельефом специалисты архитектурного факультета приступили год назад. Они изучили места, где некогда располагались сады, парки, имения купцов и городских деятелей – Гороховский сад, Буфф-сад, дачный поселок Басандайка и др. Большинство их них были открыты для широкого посещения в XIX – начале XX веков, но сейчас находятся в запустении или кардинально видоизменены.

В частности, исследователи провели предпроектный анализ поймы Ушайки в районе улиц Потанина, Пирусского и переулка Новаторского. «С учетом геодезических, геологических и гидрогеологических исследований данных специалисты пришли к мнению о возможности устройства на заданной территории природного экологического парка», – говорится в сообщении.

Архитекторы ТГАСУ видят на этой территории возможность для пеших прогулок, экологических и исторических туристических маршрутов, а также для занятий спортом в любое время года.

– Сейчас местность находится в полном запустении, постоянными ее посетителями можно считать только студентов, проходящих геологическую практику, – отметила старший преподаватель кафедры инженерной графики Ирина Барская. – В 2016 году за Ушайкой рекультивировали золоотвалы ГРЭС-2, чуть ранее проводили чистку дна реки. Здесь произрастает множество луговых трав, протекают родники. Главная проблема – частичная заболоченность и засилье тальника. Для благоустройства можно взять на вооружение московские практики. В столице специалисты засаживают берега рек деревьями в таком порядке, чтобы осенью окраска листвы чередовалась – такой прием еще называют «гобеленовые посадки».

По мнению экспертов, территория позволяет создать вдоль берегов Ушайки парк, не похожий на другие. Сейчас ученые ТГАСУ ведут активную научную работу в этом направлении.