Скрыться не удалось: томич оплатил полмиллиона рублей алиментов после побега из своей квартиры

Дополнительно суд назначил томичу 20 часов обязательных работ. Фото: Из открытых источников

Житель Томска скрывался от судебных приставов, но был найден сотрудниками и привлечен к ответственности; после этого мужчина оплатил алименты в размере 555 тысяч рублей, сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов по Томской области.

Отмечается, что извещения от пристава оставались без ответа, т.к. должник перестал появляться в своей квартире. Мужчина был объявлен в розыск, сотрудники отделения судебных приставов по Кировскому району его нашли. В отношении нарушителя был составлен протокол о привлечении к административной ответственности на неуплату алиментов.

– На следующий день к приставу на прием пришел представитель должника и заявил о готовности своего доверителя оплатить алименты, размер которых на тот момент достиг 555 тысяч рублей. Гражданин получил от пристава квитанцию с суммой, подлежащей оплате, после чего долг через банк был погашен, – говорится в сообщении.

Добавляется, что суд также назначил мужчине 20 часов обязательных работ.