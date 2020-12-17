Как заработать миллион: больницы Северска Томской области ждут врачей

В ЗАТО требуются медики разных профилей. Фото: из открытых источников

На работу в медицинские центры ФМБА приглашают врачей-терапевтов, терапевтов-участковых, онкологов, кардиологов, детских хирургов, неврологов, оториноларингологов, офтальмологов, врачей скорой медицинской помощи и фельдшеров. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

- Впервые прибывшим (переехавшим) на работу в медицинскую организацию, подведомственную ФМБА на территории ЗАТО, предоставляются единовременные компенсационные выплаты в размере 1 млн рублей для врачей и 500 тыс. рублей для фельдшеров, – уточнили в Сибирском центре ФМБА в Северске.

Отработать врачам и фельдшерам будет необходимо не менее 5 лет. При досрочном расторжении трудового договора часть денег подлежит возврату. Такие условия прописаны в Постановлении Правительства РФ от 23 декабря 2019 г. № 1774 «О предоставлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), впервые прибывшим (переехавшим) на работу в закрытые административно-территориальные образования, обслуживаемые федеральными государственными бюджетными учреждениями, находящимися в ведении Федерального медико-биологического агентства».