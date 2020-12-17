Уборщикам из томских респираторных госпиталей будут начислять зарплату по новым правилам

Отработанные нормо-смены стали теперь критерием для расчета зарплаты уборщикам в COVID-госпиталях. Фото: из открытых источников

В Томской области изменился порядок расчета дополнительных выплат уборщикам респираторных госпиталей. Теперь сумма выплат будет зависеть от отработанных нормо-смен с пациентами с COVID-19. Об этом сообщил телеграм - канал «Область здоровья».

Напомним, примерно 150 сотрудников медучреждений региона, работающих с больными COVID-19 (главным образом, это технички специализированных госпиталей и отделений), должны были получать стимулирующие их труд выплаты. Из бюджета на эти цели было выделено 53 млн рублей.

Как уточнили в областном департаменте здравоохранения, позднее данная сумма была скорректирована - в 2020 году на выплаты власти направили 95 млн рублей, из которых уже потрачено 77 млн рублей. Стимулирующие выплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку начислялись с момента организации респираторных госпиталей и до ноября.

С 1 ноября порядок начисления выплат изменился. «Расчет будет производиться, исходя из отработанных смен с пациентами с COVID-19 в месяц для того, чтобы сделать их аналогичными с федеральными правилами начисления выплат медицинским работникам (постановление Правительства РФ от 30.10.2020 № 1762), - отметили в Томском облздраве. - Все стимулирующие выплаты уборщикам за фактически отработанные нормо-смены в респираторных госпиталях за ноябрь произведены. Выплаты за декабрь в соответствии с заявками госпиталей будут перечислены до конца года».

Что касается зарплаты буфетчиков, то им дополнительные выплаты за работу в респираторных госпиталях на данный момент не предусмотрены. При этом учреждения могут осуществлять доплаты за счет средств ОМС как стимулирующие надбавки или доплаты за увеличенный объем работ.