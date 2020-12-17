Счетчики «в законе»: в Томской области открыта запись на поверку приборов учета

Проводите поверку приборов учета в сертифицированных организациях Томска. Фото: znak.com Фото: из открытых источников

- Уполномоченные компании в Томской области проводят запись на поверку бытовых приборов учета. До конца этого года в связи с пандемией счета собственникам выставляются по показаниям счетчиков даже с истекшими сроками их поверки. Но с 1 января начисления будут производиться по установленным нормативам, - сообщили в пресс-службе Томского центра стандартизации и метрологии (ТЦСМ) Росстандарта.

Специалисты уточнили, что со 2 апреля 2020 года потребители коммунальных услуг в связи с пандемией освобождены от обязанности поверять счетчики. Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании до 1 января 2021 года должны принимать показания приборов учета, в том числе с истекшим сроком поверки. Неустойка, штрафы и пени не взыскиваются.

- В условиях карантина и новогодней суеты недобросовестные организации могут воспользоваться слабой осведомленностью людей, особенно пожилых. Представители компании угрожают штрафами или административной ответственностью в случае отказа от поверки счетчиков. Будьте внимательны, – предупреждают в ТЦСМ. - Возможность поверить счетчики у жителей будет в первый рабочий день – 11 января.