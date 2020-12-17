В среднем житель Томской области потребляет почти 64 литра легального алкоголя в год

Томские депутаты готовы присоединиться к борьбе с нелегальной продажей алкоголя. Фото: из открытых источников

В среднем житель Томской области потребляет 63,9 литра легальной алкогольной продукции в год. По этому показателю регион на 25-м месте в России. Основная доля приходится на пиво – около 35%. Объем розничной реализации водки на одного совершеннолетнего томича составил в 2019 году 7,12 литра (третье место по области).

Такие данные привел председатель областного комитета по лицензированию Александр Деев, выступая 16 декабря на заседании комиссии по регламенту и правовым вопросам Томской гордумы. Депутаты обсудили вопрос о госнадзоре в сфере розничной продажи алкогольной продукции на территории города.

По информации А. Деева, лицензию на право продажи алкоголя в Томске имеют 602 магазина и 313 предприятий общепита. При этом остается серьезной проблемой продажа нелегального алкоголя: только за 2019 год в областном центре зафиксировано 128 отравлений этанолом и метанолом.

По мнению главы комитета по лицензированию, нежелание мэрии Томска решать проблему с точками продажи нелегального алкоголя «вызывает у него недоумение».

– Администрация Томска, к сожалению, ничего не делает в вопросах пресечения точек продаж. Мы пытались, дважды выступали на городской комиссии по профилактике правонарушений. Нас внимательно выслушали. Мы даже показали те меры, которые можно было принять в Томске, но, к сожалению, все это как-то не воспринимается, – заявил А. Деев.

Как уточнила пресс-служба гордумы, депутаты также актуализировали тему размещения небольших магазинов или кафе на первых этажах многоквартирных домов.

– Тема эта острая не только для Томска, но и других регионов России. В результате сегодняшнего обсуждения мы с областным комитетом по лицензированию договорились работать сообща. В частности, депутатам зачастую жалуются люди на места незаконной продажи алкоголя. Будем передавать информацию в надзорный орган, – отметил председатель думской комиссии Илья Леонтьев.