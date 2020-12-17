Погода в Томске 17 декабря 2020: облачно, снег, гололедица

Сегодня будет снег, потеплеет до -8, -10. Однако синоптики ждут похолодания со следующей недели. Фото: из открытых источников

По информации синоптиков, в областном центре сегодня ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдет небольшой снег. Ветер юго-западный 3-8 м/с, порывы до 13м/с. Температура днем сохранится в пределах от -8 до -10°С. На дорогах гололедица.

На территории региона также будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег. Ветер юго-западный 3-8 м/с, порывы до 14 м/с. Температура днем -7, -12. На дорогах местами гололедица.