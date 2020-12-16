Современная цифровая техника и быстрый Интернет пришли в школы Томска

"Цифра" пришла в школы Томска Фото: из открытых источников

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» в 2020 году для 21 муниципального общеобразовательного учреждения Томска приобретено современное цифровое оборудование на общую сумму более 81 млн. рублей, еще около 15 млн. рублей направлено на обновление программного обеспечения и повышение квалификации педагогических работников в сфере современных технологий электронного обучения, сообщает сайт мэрии областного центра.

Новую технику и оборудование получили Академический лицей, лицей при ТПУ, школа - интернат № 1, школа-интернат для обучающихся с ОВЗ № 22, СОШ №№ 3, 4, 27, 33, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45, 49, 54, 58, 65, 66, 67.

На 12 млн. рублей в рамках гранта администрация Томска закупила оборудование для Центра цифрового образования IT-CUBE. Партнером проекта выступил ТУСУР. Вуз предоставил помещение в центре города, по адресу пр. Ленина, 46. Ежегодно на бюджетной основе здесь будет обучаться 400 томских школьников. Команда наставников, методистов, педагогов начала образовательный процесс по дополнительным образовательным программам в шести направлениях цифрового и инженерно-технического образования: программирование на Python (официальный партнер-Яндекс.Лицей), робототехника для детей любого школьного возраста, алгоритмика (официальный партнер-Крибрум), мобильная разработка (официальный партнер- IT-школа Samsung), виртуальная и дополненная реальность, кибергигиена.

В настоящее время 78% (52 общеобразовательные организации) обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/c и 50 Мб/с – в сельской местности. В 2020 году пять образовательных учреждений Томска – школа № 4, гимназия № 2, № 56, лицей № 1 и Центр «Планирование карьеры» – стали победителями в конкурсе на предоставление в 2020 – 2021 годах грантов из федерального бюджета на реализацию отдельных мероприятий национальной программы «Цифровая экономика» госпрограммы «Развитие образования». Общая сумма грантов составила более 34 млн руб.