«Мы вместе»: волонтеры в Томске доставили до квартир 2165 наборов с лекарствами

Томская молодежь помогает землякам на самоизоляции и с привозом продуктов, и с доставкой лекарств Фото: из открытых источников

В рамках проекта «Мы вместе» волонтеры помогают купить необходимые продукты и лекарства и доставляют их до двери томичам, находящимся на самоизоляции. Также добровольцы разносят бесплатные лекарственные наборы для томичей с подтвержденным диагнозом COVID-19, получающим медицинскую помощь на дому, сообщает сайт мэрии Томска.

Волонтеры привозят каждому получателю герметично упакованный набор лекарств, сформированный по назначению лечащего врача, и оставляют его рядом с квартирой. Перед выездом волонтеры проходят обязательную термометрию, получают набор средств индивидуальной защиты и антисептики.

На сегодняшний день, с момента возобновления работы штаба в октябре, волонтерами выполнено 3 322 заявки, в том числе доставлено до квартир 2 165 наборов с лекарствами.

Администрация Томска предоставила бесплатный проезд для членов штаба «Мы вместе» по волонтерскому удостоверению на муниципальном электрическом транспорте, а также выделила пять служебных автомобилей. Штабу активно помогают волонтеры на личном транспорте. В волонтерской деятельности принимают участие студенты томских вузов, трудовая молодежь, старшеклассники и учащиеся системы профессионального образования.

Чтобы вступить в ряды волонтеров, нужно зарегистрироваться по ссылке https://dobro.ru/event/10015904 либо прийти в волонтерский штаб (ул. Карла Маркса, 7, офис 301) с 10 до 19 часов.