Студенческие отряды Томской области подвели итоги и закрыли трудовой семестр

Бойцы студенческих отрядов сегодня работают и строителями, и официантами Фото: из открытых источников

Очередной слет студенческих отрядов Томской области прошел в онлайн-формате. На закрытии третьего трудового семестра были подведены итоги работы отрядов Томского регионального отделения МООО РСО, сообщает сайт областного департамент по молодежной политике, физкультуре и спорту.

За общественную деятельность, активную социальную позицию и большой вклад в развитие студенческих отрядов выдающиеся бойцы и штабы были удостоены наград от администрации Томска, департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, а также получили медали от томского отделения МООО «РСО» и благодарственные письма.

В рамках конкурса «Лучший отряд Томской области» были объявлены отряды-победители по нескольким направлениям. Лучшим отрядом проводников стал студенческий отряд «СВ-Билет». Лучший отряд профильного направления – сервисный отряд «Оксюморон», лучший педагогический отряд – «Факел», лучший строительный отряд – «Каникула», лучшим студотрядом по комиссарской деятельности признан «Оксюморон».

Несмотря на все сложности, которые принес 2020 год, бойцы Томского регионального отделения шли вперед и добивались высоких результатов.

Например, томские студенческие сервисные отряды стали лучшими во всероссийском трудовом проекте «МРИЯ» в Республике Крым. На протяжении 73-х дней 197 представителей студенческих отрядов сервисного направления из 9 регионов со всей России трудились на благо проекта, работая официантами, горничными, работниками пляжа, хостес и помощниками повара в санаторно-курортном комплексе «Mriya Resort & Spa». Помимо своих рабочих обязанностей, студенты успевали принимать участие в комиссарской деятельности, в которой преуспели в этом сезоне.

По итогам конкурсных соревнований томские отряды «Оксюморон» и «Прорыв» стали лучшими по совокупности показателей, заняв 1-е и 2-е места. Эти отряды признали лучшими и по комиссарской деятельности, также присудив им 1-е и 2-е места.