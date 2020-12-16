Спортсменки из Томска завоевали золотые медали турнира по чир спорту и хореографии

Девочки из Томска показали себя с лучшей стороны на важном турнире Фото: из открытых источников

Турнир прошел 12-13 декабря в городе Кемерово. В соревнованиях приняли участие более 200 участников из городов: Новокузнецк, Юрга, Белово, Топки, Кемерово, Гурьевск, Томск.

Томскую область представляли учащиеся МАОУ ДО ДЮЦ «Звездочка», воспитанницы спортивного объединения «Томичка».

Воспитанницы «Томички» завоевали 6 комплектов наград в возрастных категориях юниоры, дети, бэби, сообщает сайт департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту Томской области.

Результаты соревнований. Возрастная категория «юниоры»: 1 место – чир фристаи л двои ка: Лилия Емельянова/ Ярослава Кузнецова; возрастная категория «дети»: 1 место – чир джаз двои ка: Анна Булатова/Алиса Максимива; 3 место – чир джаз двои ка Алиса Макаренко/Ирина Лебедева. Анна Булатова/Алиса Максимива – 1 место дисциплина чир фристаи л двои ка. Возрастная категория «бэби»: 1 место – чир фристаи л группа, 1 место чир джаз группа (в составе команды: Маргарита Абращкина, Дарья Тарасова, Анфиса Куликова, Льяна Герасимова, Алеена Селиванова, Алиса Митина, Маруся Егорова, Мария Тунгусова, Лилия Юрьева, Алеена Подделкина, Маргарита Хлебникова, Полина Торгаева).

Тренируются спортсменки под руководством Анастасии Виноградовои .