Жители одного из микрорайонов Томска обратились к Владимиру Путину с жалобами

Томичи верят, что президент разберется в их проблемах и спасет мэра Фото: из открытых источников

Жители микрорайона «Мокрушинский» в Томске обратились к президенту РФ В.В. Путину с видеопосланием. Они попросили главу государства обратить внимание на дальнейшую застройку микрорайона, а также «восстановить справедливость по отношению к мэру Ивану Кляйну».

«Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович! Просим Вас не допустить строительства еще одного жилого микрорайона до решения проблемы с транспортной развязкой по улице Мокрушина и площади Транспортной.

Здесь собрались жители двух микрорайонов города Томска: Нефтяная и Мокрушинский. Сегодня нас объединила проблема транспортной доступности наших микрорайонов. Дело в том, что наши районы отделяет от города железнодорожный переезд, который является узким «бутылочным горлом» для жителей Мокрушина, Нефтяной и микрорайона «Южные ворота». На этом переезде встречается транспорт из четырех микрорайонов и двух населенных пунктов сельского района. В часы пик, утром и вечером мы подолгу стоим в пробках, затруднен приезд к нам скорых и пожарных машин, пассажирского транспорта.

В самое ближайшее время эта проблема может еще более обостриться. Дело в том, что администрация Томской области, несмотря на протесты городских депутатов, забирает у города полномочия по организации строительства. Поэтому в самое ближайшее время в Мокрушинском микрорайоне может развернуться строительство нового жилого массива примерно на 8 тыс. жителей, поскольку областная администрация уже обнародовала свою позицию о необходимости такого строительства.

Кроме того, человек, который много лет отстаивал наши интересы, не допуская дальнейшей застройки нашего микрорайона, взят под стражу и находится в следственном изоляторе. Речь идет об избранном мэре нашего города – Кляйне Иване Григорьевиче. Причем именно ситуация вокруг застройки нашего микрорайона и легла в основу уголовного дела о превышении должностных полномочий. Его обвиняют в том, что он не дал заработать бизнесмену на строительстве этого жилья. Любой здравомыслящий мэр, на месте Кляйна, действуя в интересах жителей, поступил бы так же. Тем не менее, следственные органы взяли под защиту не интересы граждан, а интересы застройщика.

Мало того, что мы возмущены задержанием нашего мэра как злостного преступника, так еще мы лишились поддержки на городском уровне и понимаем, что при такой позиции областной власти вопрос о строительстве нового жилого массива можно считать решенным.

Именно эти обстоятельства вынуждают нас аппелировать к Вашей помощи и поддержке, поскольку если это строительство начнется, то жители уже пяти микрорайонов и двух сельских населенных пунктов попадут в самый настоящий транспортный коллапс.

Просим Вас взять на личный контроль ситуацию с планами администрации Томской области по застройке микрорайона за Мокрушинским переездом, а также ситуацию с расследованием сфабрикованного, на наш взгляд, дела в отношении мэра Томска.

Мы уже неоднократно были свидетелями того, как внимательно Вы относитесь к чаяниям жителей России и успешно решаете проблемы обычных россиян. Очень надеемся, что Вы вникнете в нашу проблему и поможете ее решить, а также восстановите справедливость в отношении к уважаемому нами мэру Ивану Кляйну. Здоровья Вам и успехов».