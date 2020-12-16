Сегодня на трассе в Томской области лоб в лоб столкнулись две иномарки

Погодные условия не всегда позволяют избежать лобового столкновения на трассе Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

16 декабря около 13 часов 55 минут на 19-ом километре автодороги Томск – Каргала – Колпашево произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщает сайт УМВД по Томской области.

По предварительной информации, водитель 1983 года рождения, управляя автомобилем Тойота, двигаясь со стороны г. Колпашево и совершая маневр обгона, выехал на встречную полосу движения. Там он столкнулся с автомобилем Хонда под управлением водителя 1946 года рождения.

В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя доставлены в медицинские учреждения Томска.

Госавтоинспекция напоминает, что каждый водитель должен выбирать такую скорость движения, чтобы она не превышала установленного ограничения. При этом необходимо учитывать интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований правил дорожного движения.