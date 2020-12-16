Томский облздрав: задолженности по выплатам сотрудникам на сегодняшний день нет

С ноября расчет дополнительных выплат производится по количеству отработанных смен в респираторных госпиталях. Фото: из открытых источников

Облздрав прокомментировал обращения сотрудников по дополнительным выплатам за работу с пациентами с COVID-19. С главными бухгалтерами госпиталей провели разъяснительную работу, – сообщает официальный телеграмм-канал департамента здравоохранения региона.

Ранее медсестрам, уборщикам, санитарам и буфетчицам, которые работают в ковидных госпиталях в Томске, не пришли обещанные надбавки за октябрь.

– По информации заместителя начальника Департамента здравоохранения Томской области по экономике и финансам Элеоноры Моисеенко, облздрав обеспечил организацию финансирования учреждений, участвующих в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19 в регионе. Некоторые дополнительные выплаты из федерального бюджета по постановлениям Правительства РФ № 415 и 484 поступили в Томскую область 11 декабря. На сегодняшний день все необходимые средства за октябрь перечислены в учреждения здравоохранения в полном объёме, – говорится в сообщении.

Отмечается, что с 1 ноября был изменен порядок выплат: расчет теперь будет производиться из отработанных смен с пациентами с COVID-19 в месяц.

Уборщикам помещений, работающим в респираторных госпиталях, предусмотрена ежемесячная выплата за особые условия труда. Согласно сообщению облздрава, задолженности на сегодняшний день также нет: все стимулирующие выплаты произведены и за ноябрь. Деньги за декабрь будут перечислены до конца года.

– В части заработной платы буфетчикам замначальника департамента пояснила, что дополнительные выплаты (федеральные и региональные) данной категории за работу в респираторных госпиталях на данный момент не предусмотрены. При этом учреждения могут осуществлять доплату за счет средств ОМС (доплата за увеличенный объем работ, надбавка стимулирующего характера), – также говорится в сообщении.

Добавляется, что с руководителями медицинских организаций, заместителями по экономике и главными бухгалтерами проведена разъяснительная работа по части правильного учета и начисления соцвыплат.