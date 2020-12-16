Более 180 единиц снегоуборочной техники устраняют ледяные накаты и снежные валы в Томске

Коммунальные службы продолжают бороться со снегом на улицах Томска. Фото: из открытых источников

Бригады специалистов ночью вывозят снег с проезжей части, днем приводят в порядок пешеходные зоны, а также устраняют ледяные накаты и снежные валы на тротуарах и проездах, заявляет городская мэрия.

– Как сообщил руководитель департамента дорожной деятельности и благоустройства Николай Глебович, за минувшие сутки количество работающей спецтехники «ТомскСАХ» было увеличено до 186 единиц. Вместе со сторонними организациями на полигоны вывезли 3,7 тыс. тонн снега. Основной упор был сделан на очистку улиц, приближенных к жилым кварталам, – говорится в сообщении.

Дополняется, что в ночь на среду снег вывозили с пр. Комсомольский, ул. К. Ильмера, Интернационалистов, С. Лазо, Учебной, Шевченко, Кузнечного взвоза, трамвайных остановок по ул. Лебедева на участке от ул. Л. Толстого до ул. О. Кошевого.

Днем 16 декабря задействовано 79 единиц техники: колесные тракторы с щетками работают на участках улиц Учебной, 19-ой Гв. Дивизии, Басандайской, Красноармейской, К. Маркса, А. Иванова, Л. Толстого, Елизаровых, Сибирской, Совхозной, Салтыкова-Щедрина, О. Кошевого, пл. Южной, в студгородке «Южный», по Богашевскому тракту, пр. Ленина, на Каменном мосту.

Всего с начала зимнего сезона специалисты вывезли на городские полигоны 52 тысячи тонн снега.