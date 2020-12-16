Коронавирус в Томске: +190 новых случаев заражения

В Томской области зафиксировано 190 новых случаев заболевания COVID-19. Фото: из открытых источников

Сегодня, 16 декабря, в Томской области выявлено 190 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Такая информация появилась на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, сейчас в регионе 21 612 подтвержденных случаев.

За последние сутки в стране выявлено 26 509 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 596 пациентов скончались, 26 490 выздоровели.

Всего с начала пандемии в России заболели 2 734 454 человека, 48 564 скончались, 2 176 100 выздоровели.