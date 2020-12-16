Ночью в Томске пожарные спасли 18 человек в горящей многоэтажке

Спасатели вынесли из огня 18 человек, никто не пострадал Фото: из открытых источников

Минувшей ночью, 16 декабря, в Томске произошел пожар в кладовой девятиэтажного дома на улице Пирогова 15. Из горящего здания пожарные эвакуировали 18 человек, среди которых трое детей, - сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По данным пресс-службы, сообщение о возгорании в девятиэтажном доме на улице Пирогова, 15, поступило 16 декабря в 01.36.

"На момент прибытия первого подразделения было задымление в третьем подъезде, горело внутри кладовой между первым и вторым этажами. Пожарные эвакуировали 18 человек, из них трое детей. В результате в подъезде закоптились стены, оплавилась электропроводка на втором этаже, в кладовой сгорел строительный мусор", – говорится в сообщении.

Уточняется, что площадь пожара составила 3 квадратных метра. Огонь был потушен в 01.53 при помощи трех единиц техники и восьми человек