Томская область получит еще 22 млн рублей на бесплатные лекарства для больных COVID-19

Амбулаторные пациенты с коронавирусом имеют право настаивать на получении бесплатных лекарств. Фото: из открытых источников

Более 2,7 млрд руб. будет дополнительно выделено регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных коронавирусной инфекцией. Такое распоряжение председатель Правительства РФ подписал 12 декабря. На этот раз Томская область получит 22 млн 434,8 тыс. руб.

Речь идет о пациентах, которые получают медпомощь в амбулаторных условиях. Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты должны выдаваться бесплатно по рецепту лечащего врача.

Решение о выделении дополнительного финансирования было озвучено 15 декабря на заседании президиума Координационного совета при Правительстве. «Федеральные средства позволят обеспечить нужными лекарствами еще не менее 350 тыс. человек. Крайне важно, чтобы все они вовремя получали лекарства. Прошу региональные власти за этим тщательно следить», – заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Напомним, в ноябре 2020 года на эти цели из резервного фонда Правительства уже было направлено свыше 5 млрд руб., в том числе, Томская область получила более 40 млн руб. В декабре регионам также выделены межбюджетные трансферты на разные суммы. Так, по Сибирскому округу больше всех получат Новосибирская область (около 58,2 млн руб.), Красноярский край (почти 59,6 млн), Кемеровская область (более 55,2 млн). Меньше средств достанется республикам Тыва и Хакасия – соответственно 6,8 млн и 11,1 млн руб.

На сайте Правительства также сообщается, что в России запустили специальную горячую линию для медицинских работников, куда они могут сообщать о проблемах с медикаментами и оборудованием. Эту работу контролирует Минздрав РФ.