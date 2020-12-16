Более 40 фасада зданий отремонтировано в Томске в 2020 году

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В Томске за 2020 год в Советском районе отремонтировали 43 фасада зданий. На площади Ленина и прилегающих к ней улицах отреставрировали несколько исторических зданий: «Пассаж Второва», особняк «Губернаторский дом», балкон главного фасада здания СибГМУ, - сообщает пресс-служба мэрии города.

«На территории Советского района находится большое количество исторических зданий, ремонт фасадов которых требует особого подхода и высоких профессиональных навыков. В 2021 году в районе запланирован ремонт не менее 25 фасадов зданий, большинство из них также будут на «красных линиях» основных городских магистралей», - пояснила глава администрации Советского района Томска Оксана Рубцова.

Так, по словам Оксаны Рубцовой, в уходящем году на площади Ленина и прилегающих к ней улицах приводим в порядок сразу пять фасадов исторических зданий: «Пассаж Второва», на котором проводились самые масштабные работы, так как помимо ремонта фасада, строители привели в порядок кровлю здания и его инженерные коммуникации. Вторым зданием стал особняк «Губернаторский дом», третьим - балкон главного фасада здания СибГМУ, помещение проектного института и стоматологической клиники, четвертым помещение проектного института и стоматологической клиники.

Уточняется, что приводили в порядок не только здания культурного наследия, но и жилые дома, объекты потребительского рынка, здания томских предприятий и организаций, социальные, административные и образовательные учреждения, в том числе детские сады.

По данным пресс-службы, в 2020 году ремонт фасадов в Томске выполнялся на средства фонда капитального ремонта, за счет регионального, федерального и муниципального бюджетов. Ответственность за содержание имущества и приведение его в нормативное состояние лежит на собственниках домов, а координацию этой работы осуществляют районные администрации.