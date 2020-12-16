В Томской области планируют построить почти 40 поликлиник и больничных стационаров

Финансирование программы пройдет из федерального и регионального бюджетов. Фото: из открытых источников

В Томской области разработали программу модернизации первичного звена здравоохранения, рассчитанная на период с 2021 по 2025 год. Финансирование программы составит более 4,8 млрд рублей, говорится на официальном telegram-канале департамента здравоохранения Томской области.

На эти средства построят и отремонтируют 62 медучреждения, закупят новое оборудование и автомобили. Планируется строительство 39 поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и стационаров больниц. Еще 22 региональных медучреждения будут капитально отремонтированы, а одно - реконструируют. Также часть средств будет направлено на замену 32 единиц техники и 39 единиц приобретут впервые. Программа предусматривает и закупку 135 автомобилей.