В Северске Томской области число заболевших коронавирусом превышает 5 тыс. человек

В Северске зарегистрировано 5 332 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Фото: из открытых источников

По состоянию на 15 декабря на территории ЗАТО Северск в общей сложности зарегистрировано 5 332 подтвержденных случая COVID-19, отмечают в Межрегиональном управлении № 81 ФМБА России закрытого города.

- В инфекционном отделении ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России находятся 199 пациентов, 39 заболевших - в ЛПУ Томска, - уточнили медики. - Из числа ранее заболевших выздоровели с начала пандемии 4 196 человек.

В настоящее время под наблюдением медиков находятся 2 444 северчан, контактировавших с заболевшими. Снято с медицинского наблюдения 8 309 человек.

За все время в Северске медики провели 43 081 исследование по выявлению РНК SARS-CoV-2, добавили в управлении.