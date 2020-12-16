Томичам расскажут, сколько дворников будут убирать их дворы

Где работает спецтехника, собственники смогут узнать на сайте мэрии Томска. Фото пресс-службы городской администрации.

Данные по уборке снега от управляющих компаний, товариществ собственников жилья, подрядных организаций в районах областного центра будет доступна для всех желающих на официальном сайте администрации Томска, сообщила пресс-служба мэрии.

Так, собственники смогут оценить, какие придомовые территории в городе планируется очистить от снега, сколько дворников работает в каждом районе, какие внутриквартальные проезды, тротуары и улицы будут чистить с помощью механизированной техники. В январе 2021 года районные администрации разместят на электронных ресурсах графики уборки крыш зданий. Свои планы-графики предоставят подрядные организации, УК и ТСЖ, координатор работ - администрация района.

Например, в Ленинском районе 16 декабря механизированная уборка внутриквартальных проездов будет проводиться в квартале, ограниченном, ул. Интернационалистов, 79 Гв. дивизии, пр. Мира, ул. Говорова и в квартале, ограниченном ул. К. Ильмера, 79 Гв. Дивизии, пр. Мира, ул. Говорова. Очистка от снега и льда тротуаров мини-трактором запланирована на ул. Пролетарской, Нижне-Луговой, Героев Чубаровцев, в пер. Дербышевском, на ул. Водяной, Трудовой, Мельничной, Бердской, Пристанской, в пер. Сакко, Красном, Сухоозерном.