Для томичей и россиян: правительство утвердило меры сдерживания цен на продукты

Российские власти всерьез встревожены ростом цен на базовые продукты питания. Фото: из открытых источников

Премьер-министр РФ утвердил пакет решений для сдерживания роста цен на социально значимые продукты, сообщила 15 декабря пресс-служба правительства.

Минсельхоз вместе с Минпромторгом и Федеральной антимонопольной службой заключат специальные соглашения с производителями сахара и подсолнечного масла и торговыми сетями. Договоренности будут действовать до конца I квартала 2021 года. Следить за исполнением соглашений будет Федеральная налоговая служба на основе данных онлайн-касс и Росстата. Ранее Генеральная прокуратура РФ уже начала проверку обоснованности роста цен на продовольственные товары в стране.

Скорее всего, документ вступит в силу моментально. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники, которые принимали участие в формировании соглашения. В оптовой торговле цены на отечественный сахар будут зафиксированы на уровне 36 руб. за 1 килограмм, в рознице – 46 руб.; на подсолнечное масло – 95 руб. и 110 руб. за 1 литр соответственно. Такие цены установят на территории до Урала включительно, уточнили в Минпромторге. В регионах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера будут действовать поправочные коэффициенты.

Документ подпишут Ассоциация компаний розничной торговли, Масложировой союз и производители сахара; завизируют его в присутствии представителей Минпромторга, Минсельхоза и Минэкономразвития. При этом стоимость импортных сахара и подсолнечного масла не изменится, на них действие соглашения не распространяется.

Ранее Минэкономразвития сообщало, что соглашение необходимо подписать до 20 декабря. Напомним: в четверг, 17 декабря, состоится «большая» пресс-конференция президента России, на которую поступают вопросы населения, в том числе, связанные с ростом цен на базовые продукты питания.