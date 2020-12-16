Томский губернатор поручил обеспечить безопасность жителей в Новый год

Все катки, лыжные базы, ледовые городки будут под контролем силовиков в Томске на Новый год. Фото Валерия Доронина.

Во вторник глава региона Сергей Жвачкин провел совместное заседание областной антитеррористической комиссии и регионального оперативного штаба, сообщила пресс-служба обладминистрации. Главным был вопрос обеспечения безопасности в новогодние и рождественские каникулы, которые пройдут в условиях ограничений.

- Эпидемия эпидемией, но один из главных праздников года и долгожданный семейный отдых никто не отменял. Наша задача - сделать все, чтобы предстоящие праздники прошли для жителей организованно, безопасно и без инцидентов, - заявил губернатор.

Он поручил силовикам, экстренным службам и органам местного самоуправления обеспечить готовность к немедленному реагированию на любые происшествия.

Так, наряды полиции и Росгвардии спланируют дежурства своих групп с учетом расположения ледовых городков, катков и лыжных баз.

- Сегодня нет повода для беспокойства, однако вопросы безопасности - не только антитеррористической, но и противоэпидемической - не терпят формального отношения, - подчеркнул Сергей Жвачкин. - Мы понимаем, что, несмотря на все ограничения, будут попытки провести корпоративы за городом, также возможна работа ночных клубов в формате «для своих». Ухудшить эпидобстановку, которая сегодня находится под контролем, мы не имеем права. Прошу правоохранительные органы взять под пристальный контроль как гостиницы, так и развлекательные учреждения.

По решению комиссии ночные рейды по развлекательным заведениям региона пройдут с 25 декабря по 10 января. Отдельное поручение главам Томского, Шегарского и Кожевниковского районов касается гостиниц, баз отдыха и заимок.

На заседании антитеррористической комиссии глава Томской области заслушал отчет о профилактической работе в среде мигрантов из стран Центральной Азии.

- Мы готовы принимать всех иностранцев, кто хочет мирно жить, учиться и работать в Томской области. Но по-прежнему будем жестко пресекать любые попытки распространения радикальных течений, — отметил губернатор.

Также Сергей Жвачкин напомнил о трагедии в Асиновском районе в январе 2020 года, когда пожар унес жизни 11 рабочих (в том числе 10 граждан Узбекистана), проживавших в неприспособленном месте.

- Я дал указания, касающиеся мест проживания рабочих, в том числе иностранных, которые нужно регулярно проверять на соблюдение миграционного и пожарного законодательства. Требую постоянного и жесткого контроля в этом вопросе, - подчеркнул Сергей Жвачкин.