Погода в Томске 16 декабря 2020: снег, ветрено, морозно

Сегодня в Томске пройдет небольшой дождь, порывы ветра будут достигать 13 метров в секунду. Фото: из открытых источников

По сведениям гидрометцентра, сегодня днем в областном центре ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег. Ветер юго-западный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с. Температура -12, -14. На дорогах гололедица.

На территории региона также будет облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой снег, возможна изморозь. Ветер юго-западный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с. Столбик термометра дойдет до отметки -10, -15, местами опустится до -18, -23°С. На дорогах гололедица. Водители, соблюдайте дистанцию в пути.