Центры соцподдержки в Томской области автоматически продлят жилищные субсидии

В эпоху пандемии коронавируса многие "бумажные" дела решаются проще Фото: из открытых источников

Право на получение жилищных субсидий центры соцподдержки Томской области продлят автоматически до 16 января 2021 года, сообщает сайт регионального департамента социальной защиты населения.

Если право на получение субсидии необходимо было подтвердить до этой даты, то обращаться за продлением выплаты в органы социальной защиты не нужно. Выплата будет продлена автоматически еще на полгода.

Как сообщила заместитель начальника областного департамента социальной защиты населения Ирина Куракина, из-за сложной эпидемиологической ситуации субсидии регион продлевает автоматически с апреля 2020 года. За этот период продлено 40 800 субсидий. Общая сумма расходов областного бюджета превысила 450 млн рублей.

– Поскольку по законодательству жилищные субсидии назначаются сроком на полгода, для некоторых получателей выплаты продлили в беззаявительном порядке уже дважды, – отметила Ирина Куракина.

Жилищная субсидия назначается, если расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают 22 % доходов семьи, а для одиноких пенсионеров и семей с детьми-инвалидами – 13 %.

Тем, кто оформляет субсидию на ЖКУ впервые, нужно записаться на прием. Томичам – в центр социальной поддержки населения по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, жителям других муниципалитетов – в центры соцподдержки по месту жительства или в МФЦ.

Прием в учреждениях ведется только по предварительной записи.