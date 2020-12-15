Подведены итоги: волонтеры-медики Томской области названы лучшими в стране

Будущие врачи показали себя отзывчивыми к чужой беде людьми Фото: из открытых источников

Подведены итоги деятельности региональных отделений Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». Томское региональное отделение стало победителем Всероссийского конкурса «Лучшая Школа волонтера-медика», а официальный аккаунт «Вконтакте» томских волонтеров-медиков признан лучшим в стране, сообщает сайт департамента по молодежной политике, физкультуре и спорту Томской области

Региональная Школа волонтера-медика проходила в рамках реализации программы оказания адресной помощи населению Томской области «#МыВместе. Продолжение» и включала в себя как направления для опытных волонтеров, так и для начинающих.

Участникам показали, как реализовать проекты в рамках популяризации кадрового донорства, санитарно-профилактического просвещения населения, обучили навыками первой помощи, адресной помощи пожилым и маломобильным гражданам в условиях распространения коронавирусной инфекции. Отдельный блок занятий был проведен для школьников – потенциальных абитуриентов медицинских вузов. Участие в Школе приняли участие более 200 человек.

Как рассказал координатор Томского регионального отделения ВОД «Волонтеры-медики» Алексей Филимонов, в этом году волонтеры-медики провели свыше 500 мероприятий профилактической направленности: по обучению первой помощи, популяризации кадрового донорства, формированию здорового образа жизни и профориентации школьников в медицину. Охват населения проводимыми мероприятиями составил свыше 100 тысяч человек, что составляет около 10% от населения региона. Численность волонтеров-медиков возросла с 993 в 2019 году до 1557 в 2020 году.

– С 16 марта наши волонтеры–медики помогают 27-и медицинским учреждениям региона. За все это время 890 добровольцев осуществили волонтерскую помощь в общем объеме свыше 95 тысяч часов. Они ежедневно осуществляют термометрию, работают с медицинской документацией и архивами, работают в колл-центрах и с медицинскими информационными системами, помогают в маршрутизации пациентов. Хотим сказать огромное спасибо всем нашим партнерам за поддержку. Только вместе мы можем делать мир добрее, – добавил Алексей Филимонов.

Региональную Школу волонтера-медика поддержали Сибирский государственный медицинский университет, департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области и Ресурсный центр развития добровольчества Томской области «Бумеранг добра 70».