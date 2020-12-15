В Томске бывший начальник областного управления МЧС приговорен к длительному сроку

Бывший руководитель МЧС региона делал, что хотел Фото: из открытых источников

Ленинский районный суд г. Томска признал бывшего начальника МЧС России по Томской области виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий), сообщает сайт прокуратуры региона.

Предварительное расследование по данному уголовному делу осуществляло региональное УФСБ.

Установлено, что в 2017 году подсудимый дал подчиненным незаконное указание о выдаче лицензии на осуществление деятельности по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры юридическому лицу, которое принадлежит его знакомому. При этом данная организация не соответствовала лицензионным требованиям, поскольку не имела ни пожарного депо, ни пожарной техники, ни обученных пожарных.

С учетом позиции государственного обвинителя суд по совокупности с ранее вынесенными приговорами по п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки) и ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий) назначил подсудимому наказание в виде 7 лет 2 месяцев лишения свободы со штрафом в 714 999,18 рублей с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления на 3 года, с лишением специального звания. Приговор в законную силу не вступил.