Томску обещают еще снегопады: коммунальщики уже работают в усиленном режиме

Снежная стихия накрыла Томскую область в декабре Фото: из открытых источников

В рамках селекторного совещания и.о. мэра Михаил Ратнер обратил внимание глав районных администраций, департамента дорожной деятельности и благоустройства и специалистов «Санитарной милиции» и «Центра технического надзора» на прогнозируемый снегопад в ближайшие дни. В связи с этим он потребовал организовать своевременную работу подрядчиков на второстепенных улицах, пешеходных зонах и в жилых кварталах по сгребанию и вывозу снега, сообщает сайт мэрии Томска.

По словам Михаила Ратнера, подрядчик администрации по содержанию ключевых магистралей – муниципальное предприятие «ТомскСАХ», работает в штатном режиме, техника и бригады ручников готовы в кратчайшие сроки мобилизоваться и приступить к устранению последствий снегопада. Основное внимание контролирующих органов должно быть обращено на подрядчиков районных администраций и жилищные организации, работа которых вызывает у томичей вопросы.

Как отметил руководитель ДДДиБ Николай Глебович, сегодня профильные службы города, подведомственные департаменту, работают в усиленном режиме – вывозят снег с улиц 1-ой и 2-ой категорий, где проложены маршруты общественного транспорта и находятся ключевые соцобъекты. Количество задействованной техники в уборке спецтехники во вторник днем увеличено до 80. После этого акценты в работе будут смещены к жилым кварталам.

Сегодня инспекторы «Санитарной милиции» продолжают работать вместе с районными администрациями, они проверяют качество выполненных подрядчиками работ по очистке снега. В среднем, каждый день они отрабатывают по 70-80 дворов, где смотрят уборку снега и очистку кровель и навесов, а также оценивают состояние около 50 улиц. Во вторник они работают на участках улиц Войкова, Водяной, Октябрьской, Сибирской, Усова, Вершинина, по четным сторонам Иркутского тракта и пр. Фрунзе.

Специалисты «Центра технического надзора» дважды в день проверяют состояние томских улиц после выхода снегоуборочной техники.

В работе ЦТН руководствуется муниципальными Правилами благоустройства и требованиями по содержанию дорог в зимнее время, обозначенными в муниципальных контрактах. Выявленные в ходе визуального осмотра замечания передают в профильные подразделению мэрии для дальнейшей работы. Принятие работы с недостатками напрямую влияет на оплату работы подрядчику – из общей суммы контракта удерживается процент за некачественное исполнение.

Накануне снегоуборочные работы были приняты по 786 участкам улично-дорожной сети.