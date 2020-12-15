На севере Томской области запущено движение по ледовой переправе через реку Парабель

Еще одна ледовая переправа через реку появилась в Томской области Фото: из открытых источников

С 15 декабря начала действовать ледовая переправа через реку Парабель на автодороге Каргасок – Сосновка – Восток, сообщает портал администрации Томской области.

Как сообщил начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрий Баев, на ледовой переправе у села Павлово установлена грузоподъемность четыре тонны общей массы транспортного средства. Общая протяженность переправы – 125 метров.

Юрий Баев отмечает, что при передвижении по ледовым переправам необходимо руководствоваться установленными средствами организации дорожного движения.

С информацией о действующих ледовых переправах и их транспортной нагрузке можно ознакомиться на сайте ОГКУ «Томскавтодор».