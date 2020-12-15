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«Акулы пера–2020»: названы номинанты из Томского региона

Союз журналистов России подвел итоги ежегодного конкурса журналистского мастерства
Анна Гассельбах
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Участие приняли журналисты из 49 СМИ Томской области.

Участие приняли журналисты из 49 СМИ Томской области.

Фото: из открытых источников

Томское отделение Союза журналистов России подвело итоги 17-го ежегодного конкурса журналистского мастерства «Акулы пера–2020», сообщает пресс-служба обладминистрации.

Конкурс стартовал в ноябре и всего было подано 647 заявок. В нем приняли участие 52 индивидуальных и 21 коллективный автор, представители 49 СМИ Томской области и четыре федеральных, а также шесть пресс-служб региона.

«Акулы пера» 2020 проходил в 16 номинациях: районное СМИ года, корпоративное СМИ года, лучший публицист, фотожурналист, дизайнер, интервьюер, новое имя года и другие. В число номинантов вошли всего 26 томских СМИ.

На звание команды года претендуют ГТРК «Томск», газета «Томские новости», и газета Первомайского района «Заветы Ильича».

Проектами года могут стать «Немецкий Томск» от РИА «Томск», «Сельское хозяйство – вклад в Победу» Аграрного центра Томской области, а также работа Первомайского ТВ «А дома – лучше».

В этом году добавлена новая номинация: «Лучший материал, посвященный профилактике и борьбе с COVID-19». В ней номинировали журналистов из Кривошеинского района «Районные вести», губернского телеканала «Томское время» и газеты «Томские новости».

Цель конкурса – поощрение журналистов и коллективов СМИ, добившихся заметных профессиональных успехов в 2020 году. В составе жюри входят члены правления Томского Союза журналистов.

Имена победителей будут названы в фильме «Акулы пера–2020», премьера которого запланирована на 30 декабря.