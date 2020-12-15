В Томскую область поступило еще 600 доз вакцины от коронавируса

Прививку от COVID-19 уже поставили 148 медицинских сотрудников. Фото: из открытых источников

15 декабря Томская область получила 600 доз вакцины «Спутник V». В первую очередь они будут использоваться для сотрудников сферы образования, сообщается на официальном сайте Администрации Томской области.

На этой неделе формируются списки желающих поставить вакцину, проводятся предварительные исследования на COVID-19, составляется график вакцинации.

Напомним, что прививочная кампания от коронавируса в Томской области началась 11 декабря, в регион было завезено 1 000 вакцин.

По словам начальника отдела медицинской профилактики департамента здравоохранения Риммы Волошиной, за четыре дня прививку от COVID-19 поставили 148 медицинских сотрудников 8-й и 10-й поликлиник Томска, межвузовской поликлиники, поликлиники ТНЦ СО РАН, медсанчасти № 2 и медсанчасти «Строитель», Асиновской, Томской, Тегульдетской и Кожевниковской районных больниц.

Уточняется, что вакцинация является добровольной и предназначена для возрастной категории от 18 до 60 лет.