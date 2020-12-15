В Томской области задержали мужчин с 1,3 кг наркотиков

Наркотическое средство растительного происхождения - марихуана. Фото: из открытых источников

Полицейские задержали двух жителей Томской области, подозреваемых в незаконном приобретении и хранении наркотиков. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Правоохранительные органы остановили автомобиль, в котором находились жители Чаинского района, ранее не судимый 32 – х и судимый 31 летние мужчины.

По предварительным данным, молодые люди в деревне Майково Томской области, путем сбора верхушек и листьев дикорастущей конопли, приобрели наркотическое средство растительного происхождения - марихуана, общей массой более 1 300 грамм, говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых возбуждено два уголовных дела. Мужчинам грозит наказание в виде лишении свободы сроком до десяти лет.