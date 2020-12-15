При пожаре жилого дома в Томске мужчина получил травмы

Пожарные спасли шесть человек, из них двое детей. Фото: из открытых источников

14 декабря в квартире пятиэтажного кирпичного дома по улице 79-й Гвардейской Дивизии, 5, произошел пожар. Пострадал 41-летний хозяин жилья, сообщает пресс-служба МЧС.

На момент прибытия первого подразделения из квартиры на втором этаже шел густой дым.

Пожарные спасли шесть человек, из них двое детей. Пострадавший мужчина с ожогами руки отказался от госпитализации.

В результате происшествия в одной из комнат обгорели диван и вещи, закоптились стены. Площадь пожара составила 5 кв.м.

Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу в 12:54. Первое подразделение прибыло на место в 12:59. Ликвидировали его в 13:12. Причина пожара устанавливается.