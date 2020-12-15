Томск
Еще
Радио
Томск
Еще
Радио
Томск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

194 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

Общее число выздоровевших томичей выросло до 16 696 человек
Анна Гассельбах
КомментироватьОставить комментарий
Общее число выздоровевших томичей выросло до 16 696 человек.

Общее число выздоровевших томичей выросло до 16 696 человек.

Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 194 жителя Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 16 696, - сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

- Среди новых заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 74 -х человек, у 92-х признаки ОРВИ, у 29-ти – пневмония, - также говорится в сообщении.

Всего на сегодняшний день ковид официально выявлен у 2 707 945 млн россиян. За весь период по России умерло – 47 968 человек.