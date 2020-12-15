194 жителя Томской области выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки

Общее число выздоровевших томичей выросло до 16 696 человек. Фото: из открытых источников

За минувшие сутки контрольные ПЦР- тесты подтвердили выздоровление от коронавирусной инфекции еще 194 жителя Томской области. Общее число выздоровевших теперь составляет 16 696, - сообщил в своей ежедневной сводке региональный оперштаб.

- Среди новых заболевших COVID-19 инфекция протекает бессимптомно у 74 -х человек, у 92-х признаки ОРВИ, у 29-ти – пневмония, - также говорится в сообщении.

Всего на сегодняшний день ковид официально выявлен у 2 707 945 млн россиян. За весь период по России умерло – 47 968 человек.