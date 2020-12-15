В Томске продолжают "принимать" ледовые городки

Более 1300 фасадов Томска уже украшены праздничной иллюминацией. Фото: из открытых источников

В Томске завершился монтаж всех 8 ледовых городков районного значения. Комиссия администрации Томска принимает и проверяет объекты на соответствие требованиям национального стандарта безопасности. Главный ледовый городок Томска на площади Новособорной начнет работу 18 декабря, - сообщает мэрия Томска.

Уточняется, что в целом в Томске в новогодние праздники будут работать 27 катков с пунктами проката, освещением и музыкальным сопровождением. 24 из них уже принимают посетителей. Также в Томске действуют 6 освещенных лыжных трасс общей протяженностью около 40 километров.

Вблизи ледовых городков и зимних спортивных объектов уже работают пункты общепита, где томичи могут согреться горячими напитками. Все ярмарки открыты и функционируют с соблюдением санитарных требований.

Более 1300 фасадов Томска уже украшены праздничной иллюминацией.

Главный ледовый городок Томска на площади Новособорной начнет работу 18 декабря. Сегодня продолжается возведение ограждений катка в переулке Томский «под звездным небом». А также идет работа над созданием ледовых фигур: над ними работают 10 мастеров из разных регионов страны.

Полную информацию о подготовке Томска к Новому году можно получить по ссылке.