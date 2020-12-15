Самый красивый дом: проект студента ТГАСУ победил в международном архитектурном конкурсе

Подобные жилые здания для томского микрорайона Степановка пока существуют только в проекте. Фото: из открытых источников

По результатам открытого международного архитектурного конкурса «Красивые дома 2020» студент IV курса ТГАСУ Василий Косенчук занял первое место в номинации «Лучший студенческий проект».

Как сообщает пресс-служба вуза, начинающий архитектор представил макет индивидуального жилого дома BREEZE, в котором объект изображен на территории со сложным рельефом. За основу проектирования был взят томский микрорайон Степановка. «Участок имеет большой уклон на границе соснового бора и зажатого песчаного обрыва. Форма здания – образ ветра, подчеркивающий выразительность окружающей среды. Такие же ключевые элементы выявляются в фасадах, планировочных решениях, оконных проемах. Отражают данную концепцию подпорные стенки, из которых «вырастает» массив здания», – говорится в пресс-релизе.

По словам Василия Косенчука, плавные изгибы крыш характерны для исторической архитектуры Китая и Японии, которая и вдохновила его на оригинальную разработку. Так, в работе старшекурсника Томского государственного архитектурно-строительного университета можно рассмотреть образы ветра, трамплина и даже летящей птицы, отметили эксперты.

Уточним, что конкурс проводился в онлайн-формате осенью 2020 года. Его учредителем и организатором стал издательский дом «Красивые дома пресс», поддержку осуществляли Союз архитекторов России и Союз московских архитекторов.