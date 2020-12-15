Разработки томских ученых позволят диагностировать инфекции за несколько минут

Ученые будут использовать возбудителей сезонных ОРВИ, например, ротовирусы и вирус гриппа. Фото: из открытых источников

Три новых диагностических подхода, которые сейчас разрабатывают томские ученые совместно с коллегами из других университетов, не требуют длительной пробоподготовки; на анализ будет уходить несколько минут, что ускорит диагностику инфекций в 100 раз, сообщает пресс-служба Томского госуниверситета.

– Главными инструментами в новых технологиях выступят современные методы оптической спектроскопии и машинного обучения. Инновационные подходы позволят уменьшить время, необходимое на выявление патогенов, с нескольких дней до нескольких минут, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в состав научной группы вошли сотрудники Томского, Саратовского и Московского государственных университетов, а также Университета Олбани из США.

В качестве объектов исследования разработчики выбрали слюну и слизистую оболочку, т.к. в большинстве случаев при заболевании инфекциями, именно они подвергаются воздействию в первую очередь. По словам ученых, увидеть реакцию на возбудителя возможно уже на начальном этапе, когда антитела в крови пациента еще отсутствуют. Планируется, что работы по новому проекту будут завершены в конце 2023 года.

Добавляется, что ранее участники научной группы создали диагностическую технологию, которая позволяет на основе анализа выдыхаемого воздуха выделять пациентов, страдающих от бронхолегочных заболеваний, в том числе и рака легких.