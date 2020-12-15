И.о. мэра Томска перенес рабочий день с 31-го на 26 декабря

Ранее в госдуме отклонили законопроект о признании 31 декабря нерабочим днем. Фото: из открытых источников

И.о. мэра Томска Михаил Ратнер подписал распоряжение о переносе рабочего дня с 31-го на 26 декабря. Ранее это сделал глава региона Сергей Жвачин, сообщает городская мэрия.

– В Томске бюджетная сфера будет работать в субботу, 26 декабря, а 31 декабря официально будет выходным днем. Руководителям других предприятий и организаций мы можем только рекомендовать рассмотреть такую возможность, чтобы у сотрудников коллективов была возможность подготовиться к празднику, – приводятся в сообщении слова Михаила Ратнера.

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что 31 декабря для россиян будет рабочим днем, но каждый регион вправе самостоятельно объявить его выходным. Так, распоряжение о переносе рабочего дня с 31 декабря на субботу, 26 декабря, подписал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Он рекомендовал исполнительным органам власти и органам местного самоуправления поступить также.