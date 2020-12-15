Новогодние праздники в томских школах и детсадах: как пройдут елки в условиях пандемии

Новогодние елки для томских детей в этом году пройдут небольшими группами. Фото: из открытых источников

Массовые новогодние мероприятия с объединением детских коллективов в этом году не состоятся, но региональный оперштаб по противодействию коронавирусной инфекции разрешил проведение праздников для школьных классов и отдельных групп в детских садах, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

– Для школьников праздники пройдут в кабинетах, закрепленных за классами. В кружках и секциях елки будут организованы для малых коллективов – не более 15 человек, – сообщила член штаба, заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова.

Также она отметила, что ответственность за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований будут нести руководители образовательных учреждений. Кроме того, Огородова уточнила, что родителям находиться на празднике запрещено, а само мероприятие должно быть организовано без помощи сторонних организаций.

В сообщении администрации также сказано, что новогодние праздники в школах, детских садах, учреждениях дополнительного образования Томской области пройдут с 23 по 29 декабря.

Кроме того, для студентов техникумов и колледжей мероприятия могут быть организованы на свежем воздухе с 25 декабря по 10 января. Такие же рекомендации отправлены и ректорам томских вузов.