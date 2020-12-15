Президент РФ наградил 18-летнюю уроженку Томской области за подвиг на пожаре

Юная жительница Томской области не растерялась в стрессовой ситуации и спасла свою семью. Фото: из открытых источников

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За отвагу на пожаре» Дарьи Шестаковой; 18-летняя уроженка Парабельского района Томской области спасла брата и двух сестер. Пожар в доме семьи девушки произошел к поселке Кирзавод в ноябре 2019 года, сообщает пресс-служба администрации региона.

– Даша еще до прибытия пожарных эвакуировала брата и двух сестер через окно, отвела их к соседям и вернулась в горящий дом за документами. Найти их девушка уже не смогла: вещи и стены в комнатах были полностью охвачены огнем, – говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого девушка самостоятельно выбралась через окно. Пожарные приехали на место спустя семь минут после сообщения о возгорании.

Также за свой поступок Дарья Шестакова уже получила грамоту «За самоотверженные действия и спасение людей» от томского управления МЧС России.