Рейтинг школ в Томской области: лучшим в 2020 году стал Академический лицей им. Г.А. Псахье

В каждом учреждении не менее 40% родителей выразили свое мнение о качестве оказания образовательных услуг. Фото: из открытых источников

В Томской области проведена независимая оценка качества условий оказания образовательных услуг; в тройку лидеров вошли Академический лицей им. Г.А Псахье, школа №37 и гимназия №13, сообщает городская мэрия.

– В топ-5 лучших образовательных учреждений Томской области вошли 3 муниципальных школы, набравшие наибольшее количество баллов. Возглавил рейтинг Академический лицей им. Г.А. Псахье, набрав 97,66 баллов, затем идут школа № 37 – 95,64 балла и гимназия № 13 – 94,52 балла, – уточняется в сообщении.

Отмечается, что при оценке специалисты обращали внимание на сайты и информационные стенды, изучали официальные ответы на запросы из учреждений, а также учитывали мнение обучающихся и родителей в формате онлайн-анкетирования.

По итогам исследования, все 67 муниципальных учреждений, подведомственных департаменту образования Томска, обеспечили не менее 40% участия родителей в процедуре. Лидерам рейтинга вручены сертификаты участников.

Напомним, по закону «Об образовании в РФ» независимая оценка качества проводится раз в 1-3 года.