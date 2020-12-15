Томская область находится в «светло-желтой» зоне по уровню заболеваемости COVID-19

На вчерашний день в нашем регионе зафиксированы цифры заболеваемости, близкие к плато. Фото: из открытых источников

Томская область относится к стабильным регионам по уровню распространенности коронавирусной инфекции. Это отмечено в исследовании, которое представил РИА Новости эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Ученый строит свои прогнозы, опираясь на карту регионов России по распространенности COVID-19, которая создана на основе официальной статистики. Субъекты РФ разбиты на четыре группы в зависимости от динамики распространения: «зеленые», где показатель распространения меньше 0,9 (позитивный); «светло-желтые» – 0,9-1,0 (стабильный); «оранжевые» – 1,0-1,1 (удовлетворительный); «светло-красные» – 1,1-1,2 (отрицательный – неудовлетворительный); «темно-красные» – больше 1,2 (тяжелый). Если индекс распространения меньше единицы, распространение затухает, если больше – усиливается.

По мнению эксперта, на 14 декабря ни один российский регион не находится в зоне с высоким показателем заболеваемости COVID-19. При этом основная часть территорий уже находится на плато.

Отмечено четыре «темно-зеленых» региона с выраженным затуханием заболевания – Чукотка, Костромская область, Москва и Горный Алтай. В «светло-зеленой» зоне находятся 23 региона, в «оранжевой» – 55. Остаются в «светло-красной» зоне три субъекта – Дагестан, Крым, Брянская область.

Помимо Томской области, к стабильным регионам относятся республики Якутия, Бурятия, Тыва, Хакасия, Новосибирская, Иркутская, Омская и Тюменская области, Ямало-Ненецкий АО, Алтайский край и другие.

Напомним, что стадией плато считается ситуация, когда число заболевших приблизительно равно числу выздоровевших пациентов. В понедельник в Томской области было зарегистрировано 187 случаев заболевания, контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 188 человек.