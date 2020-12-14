С 2012 года в Томской области на поддержку фермерства направлено 860 млн рублей

В Томской области поддерживают фермеров и возрождают сельское хозяйство Фото: из открытых источников

С 2012 года – начала действия в Томской области комплекса программ по поддержке фермерства – начинающим фермерам выданы гранты на 374 млн рублей, семейным фермам – на 438 млн рублей, победителям программы «Агростартап» – на 48 млн рублей, сообщает пресс-служба администрации региона.

Грантополучателями стали 174 начинающих фермера и 49 семейных ферм. Новой формой грантовой поддержки – «Агростартап» (проект работает с 2019 года) воспользовались 14 томских фермеров.

За время действия программ семейные и начинающие фермеры построили или реконструировали более 50 ферм.

Подавляющее большинство бизнес-проектов, на которые хозяйства получили гранты, связано с мясным и молочным скотоводством. Но в последние три года у томских фермеров появился интерес к еще одному направлению – выращиванию ягоды в закрытом и открытом грунте (реализовано восемь проектов).

– Для нашего большого региона фермерство – необходимая форма развития села. И уже есть много деревень, где ферма становится «селообразующим» предприятием: создает рабочие места и обеспечивает продуктами, – сказал заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользования Андрей Кнорр. – Не менее важен тот факт, что программы поддержки дают работу сельской молодежи, ведь больше половины новых предпринимателей в томском АПК – это молодые люди до 30 лет.