Приметы зимы: еще три ледовые переправы через реки введены в Томской области

В Томской области пока введена только половина от запланированных ледовых переправ Фото: из открытых источников

Три региональные ледовые переправы открыты в Каргасокском, Молчановском и Чаинском районах, сообщает портал администрации Томской области.

Как сообщил начальник департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области Юрий Баев, в Каргасокском районе введена ледовая переправа через реку Васюган у села Усть-Чижапка на автодороге Каргасок – Средний Васюган. Переправа протяженностью 210 метров рассчитана для проезда автомобилей общей массой не более двух тонн.

В Молчановском районе на автодороге Тунгусово – Могочино – Лысая Гора открыта двухполосная ледовая переправа через реку Обь у села Могочино. Ее грузоподъемность – три тонны, а протяженность – 720 метров.

Грузоподъемность действующей в Чаинском районе на автодороге Подгорное – Черемушки переправы через реку Чая у села Подгорное установлена в две тонны. Протяженность ледовой дороги – 64 метра.

Пока в регионе введена 31 ледовая переправа.

С информацией о действующих ледовых переправах и их транспортной нагрузке можно ознакомиться на сайте ОГКУ «Томскавтодор».