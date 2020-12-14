Ищут свидетелей: водитель автобуса в Томске сбил женщину, управлявшую троллейбусом

В Томске водитель автобуса сбил вышедшую из своего транспортного средства женщину-водителя троллейбуса Фото: из открытых источников

13 декабря в 11.20 на проспекте Фрунзе, 92 «Б», автобус ПАЗ-320540 под управлением 43-летнего мужчины-водителя совершил наезд на пешехода, сообщает сайт УМВД по Томской области.

По предварительным данным, 50-летняя женщина-пешеход (до этого, управлявшая троллейбусом) вышла из троллейбуса и находилась рядом с ним для того, чтобы установить токоприемники на контактную сеть.

После наезда водитель покинул место дорожно-транспортного происшествия, однако впоследствии был разыскан сотрудниками Госавтоинспекции.

В результате происшествия женщина-пешеход травмирована.

Требуется помощь очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия, просьба обращаться по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 198/1, кабинет № 310, телефон: 8 (3822) 795-300 или в дежурную группу ГИБДД 66-44-22.