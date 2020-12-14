Коронавирус унес жизни еще четырех жителей Томской области

В Томской области за последние сутки умерло четыре человека. Фото: из открытых источников

Сегодня, 14 декабря, стало известно о смерти еще жителей Томской области, заболевших COVID-19. Информация об этом появилась в четверг на сайте стопкоронавирус. рф. Общее число жертв пандемии в нашем регионе возросло до 194 человек.

- Томская область за последние сутки умерло, - говорится в сообщении.

- По результатам патологоанатомического заключения зарегистрированы смерти от коронавирусной инфекции четырех человек. Трое входили в группу риска по возрасту, все — в группу риска по сопутствующим заболеваниям. В числе хронических заболеваний умерших зафиксированы гипертония, ожирение, сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность. Коронавирусная инфекция у всех осложнялась двусторонней полисегментарной пневмонией, дыхательной недостаточностью, респираторным дистресс-синдромом.

За весь период в Томской области установлены 21 227 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших 16 502, умерших 194. Ранее сообщалось, что за минувшие сутки заболело 187 человек.