Рыночная стоимость жилого «квадрата» в Томской области изменится с начала 2021 года

Минстрой: официальные нормативы не влияют на стоимость жилья на рынке. Фото: из открытых источников

Минстрой России рассчитал нормативы стоимости квадратного метра жилья на первое полугодие 2021 года. По сравнению со второй половиной 2020-го средняя цена вырастет всего на 1,1% – до 49 173 руб.

Также проектом приказа предполагается установить на I квартал 2021 года показатели средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья в каждом регионе. В Томской области эта сумма составит 46 532 руб., то есть увеличится незначительно.

– Минстрой актуализирует нормативы стоимости квадратного метра жилья по Российской Федерации дважды в год, а по регионам раз в квартал. Эти значения не влияют на показатели, формирующие стоимость жилья на рынке. Они рассчитываются по утвержденной методике и используются для расчетов размеров социальных выплат отдельным категориям граждан на приобретение или строительство жилья, – пояснил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

Нормативы стоимости изменятся в 34 из 85 регионов, при этом снизятся цены на жилье только в шести субъектах РФ. Самое дорогое жилье будет в Москве – 118 260 руб. за кв. метр, а самое дешевое – в Брянской области (31 572 руб.). Из сибирских регионов Минстрой дороже всего оценил жилой «квадрат» в Новосибирской области (49 593 руб.), дешевле всего – в Республике Хакасия (38 715 руб.).

Как сообщает портал ЕРЗ.РФ, общественное обсуждение проекта приказа продлится до 17 декабря 2020 года.